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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

السر وراء تسبب الحلبة
السر وراء تسبب الحلبة في رائحة العرق الكريهة

تعتبر الحلبة من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، وهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية نظرا لأحتوائها على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

 

السر وراء تسبب الحلبة في رائحة العرق الكريهة

 

ولكن على الاغلب نتجب شربها لأنها تغير من رائحة العرق، وتجعله فواحا، وكريها، وذلك من دون معرفة السبب وراء جعلها تسبب رائحة العرق الكريهة.

 

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وكشف موقع بولد سكاي الهندي، بأن السبب وراء تسبب الحلبة برائحة العرق الكريهة هي لأنها تحتوي على مواد كيميائية يصعب تكسيرها من قبل الجسم، الأمر الذي يجعل الجسم يتخلص منها عن طريق العرق.

 

 

وتسبب الحلبة أيضا في زيادة إفراز العرق، وذلك لأنها تعمل على تسخين الجسم، لذا فهي من المشروبات التي يفضل إستهلاكها في فصل الشتاء.

 

ويمكن التغلب على الرائحة الكريهة التي يسببها شرب الحلبة عن طريق شرب الكثير من الماء لطرد السموم خارج الجسم، والإستحمام بشكل منتظم للتخلص من أي روائح ناتحة عن الجسم.

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