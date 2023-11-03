بيطول العمر.. دراسة جديدة تؤكد علاقة غريبة بين الضحك وصحة القلب

نسمع جميعا بأن الضحك يطيل العمر، فهل هي حقيقة ام مجرد عبارة نرددها بدون وعي، وقد كشف دراسة جديدة أجريت من قبل باحثون جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الضحك يعزز صحة القلب.

فوائد الضحك

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنهم وجدوا أن الأشخاص كثيري الضحك لديهم حياة صحية، والشعور بالطاقة وتحسين الذاكرة وصحة القلب.

وقال مايكل موسلي الطبيب الأمريكي والمشرف على الدراسة، "إن الضحك له فوائد علمية عديدة"، وأن له علاقة بين الضحك وصحة القلب، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فوائد الضحك

وقام الباحثون بعمل أختبار للمشاركين في الدراسة لمعرفة تأثير الضحك على الجسم، التوتر و شرايين القلب، ووجدوا بأن الضحك ساهم في تمدد الأوعية الدموية لدي كل المشاركين.

وأكد الدكتور ميلر، بأن الضحك الذي يصل بحد نزول الدموع من العينين يساهم في إطلاق الإندورفين الذي يشعرك بالسعادة والذي يساهم إلى تمدد الأوعية الدموية.