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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات عنيفة على تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

أرشيفية
أرشيفية

شن الطيران الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن القصف يشكل حزامًا ناريًا مستمرًا منذ الساعة العاشرة مساء الجمعة في مناطق شارع 10 ودوار الدحدوح في منطقة تل الهوا.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن عدد موظفيها الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 72 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة على منصة إكس، أن عمليات الإغاثة الإنسانية ما زالت تشكل تحدياً كبيراً للغاية في ضوء نقص الإمدادات، ونقص الوقود والقصف المستمر، وانقطاع الاتصالات في القطاع.

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كانت الأونروا قد أعلنت الخميس، تعرض 4 ملاجئ تابعة لها في غزة للقصف. وتستضيف هذه الملاجئ مجتمعة ما يقرب من 20 ألف شخص.

وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

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