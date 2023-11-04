أخبار التكنولوجيا| برامج ضارة شديدة الخطورة تتسلل إلى واتساب وتيليجرام.. تحذير لمستخدمي أندرويد: احذف هذه التطبيقات من هاتفك بسرعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف تقرير جديد مصداقية الشائعات السابقة، التي تفيد بأن سامسونج Samsung، ستعقد حدث Unpacked القادم للإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في منتصف يناير المقبل بالولايات المتحدة.

أطلقت جوجل Google الهواتف الذكية Pixel 8 وPixel 8 Pro عالميا خلال الشهر الماضي في الهند.

اكتشف باحثون في كاسبرسكي Kaspersky، أن قراصنة الإنترنت يوزعون برامج تجسس خطيرة، تقوم خلسة بجمع البيانات الحساسة الخاصة بمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد، يتم توزيعها عبر الإصدارات المعدلة من التطبيق، وهي التي تم اكتشافها سابقا لخدمة تيليجرام المنافسة.

تعمل شركة إيلون ماسك Elon Musk، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI، على إنشاء نسختها الخاصة من ربوت الدردشة الشهير ChatGPT.

في عالم الهواتف الذكية الديناميكي والتنافسي، يجلب كل إصدار جديد موجة من الإثارة والفضول والتوقعات، من بين أحدث الوافدين، أثار هاتفى شاومي Xiaomi 13T Pro و Xiaomi 14 Pro، اهتماما كبيرا بسبب ميزاتهما المتقدمة وتقنياتهما المبتكرة وإعدادات الكاميرا التي لا مثيل لها.

يواجه مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد Android تهديدا جديدا ومثيرا للقلق في شكل برامج ضارة، لقد اخترق هذا البرنامج الضار العديد من تطبيقات وألعاب المرافق العامة التي كانت متاحة مؤخرا على متجر Google Play، وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات قد تبدو مشروعة للوهلة الأولى، إلا أنها تخفي سرا ضارا يمكن أن يعرض جهازك للخطر.

يسعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دائما، إلى تعزيز خصوصيتهم على منصة فيسبوك، حيث تفصح هذه الصفحات عن الكثير من التفاصيل الشخصية لمالكيها، لذلك سنوضح لك خلال السطور التالية بعض الإعدادات المهمة التي يجب على أي شخص يقضي وقتا على فيسبوك تغييرها مما يساعدك في تعزيز خصوصية حسابك.