سعر اليورو اليوم السبت 4 -11- 2023 في مصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت 4-11-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم موقع "صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار اليورو اليوم السبت 4-11-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وجاءت الـسعار كالتالي:-

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



32.78 جنيه للشراء.

32.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



32.49 جنيه للشراء.

32.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



32.49 جنيه للشراء.

32.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



32.60 جنيه للشراء.

33.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



32.60 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



32.65 جنيه للشراء.

32.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس



32.74 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



32.60 جنيه للشراء.

32.81 جنيه للبيع.