ميقاتي: مصر تحمل هموم العالم العربي ونؤيد موقف القاهرة في رفض تهجير الفلسطينين

خلال لقائه بالسيسي..



أفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الحكومة ‎نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة.

وبحسب البيان اللبناني فقد شارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في ‎مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

و خلال الاجتماع عبّر رئيس الحكومة اللبناني عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب ‎لبنان ودعمها له على الصعد كافة.

وقال" إن مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدا كبيرا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين.

وأضاف : ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة".

وكان رئيس الحكومة وصل الى مصر قبل الظهر ،وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.