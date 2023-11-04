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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لجميع المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية جميع المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط جميع مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام علي مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية بالحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال، والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعداداً لأى طارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة بلغ ما يقرب من  1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب ومكنسيات، وهي كالتالي: “217 سيارة 5 أطنان قلاب ماركة ميتسوبيشي وشيفروليه - 74 سيارة 10 أطنان قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 أمتار و16 مترا و20 مترا مكعبا ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 أمتار ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 أمتار - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - 1 ونش 40 طنا و1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - 2 حفار ماركة دوسان - 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - 30 سيارة إصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشيفروليه - 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - 3 جليدر ماركة قطر بلير”.

وقال "مختار" إنه تم شراء معدات جديدة خلال الـ 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها، بالإضافة إلى صيانة جميع معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

وأضاف: “خالص شكري وتقديري للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ووزارة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث”.

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التنمية المحلية محافظ الدقهلية السيسي منظومة النظافة

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