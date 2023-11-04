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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام الصواريخ.. جيش الاحتلال يستهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة.. فيديو

جيش الاحتلال استهدف
جيش الاحتلال استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة

أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة.

وكشفت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، مؤكدة أنها تمت باستخدام 4 صواريخ.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة، لافتة إلى أن الاستهداف الأخير أسفر عن سقوط 150 بين شهيد وجريح.

وأوضحت، أنه تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات.

الاحتلال جيش الاحتلال منى عوكل الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية

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