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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

ماثيو بيرى
ماثيو بيرى

كشف موقع “ديلى ميل” عن عدد من الصور التى تم التقاطها أثناء تشييع جثمان النجم العالمى ماثيو بيرى التى أقيمت بعيدًا عن الإعلام، حيث دفن في مقبرة بمدينة لوس أنجلوس.

وحرص على حضور مراسم تشييع جثمان ماثيو بيرى؛ أبطال مسلسل Friends، إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء. 

ماثيو بيرى والمخدرات 

وكشف موقع TMZ عن بعض تفاصيل حادث وفاة النجم العالمى  ماثيو بيري، حيث تم العثور على جثته منذ أيام، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع، ما دفع الشرطة للتحقيق فى الأمر نتيجة شكوك حول تعرضه إلى السرقة والموت.

جنازة ماثيو بيرى 

وأكد موقع tmz أن التقارير الأولية الخاصة بالنجم ماثيو بيرى، نجم مسلسل Friends، كشفت أنه لم يتناول أى مواد مخدرة وأنه مات غرقا فى حوض الاستحمام الساخن.

وأجل الطبيب الشرعى قراره النهائى للكشف عن تفاصيل الوفاة المأساوية، وهو الأمر الذى قد يستمر لعدة أسابيع.

جنازة ماثيو بيرى 

ماثيو بيري 

وقد حرصت مولي هورويتز، خطيبة ماثيو بيري السابقة، على نعيه بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر تطبيق “إنستجرام”، عقب ساعات من إعلان رحيله بطريقة درامية.

وقالت مولي هورويتز، في منشورها، إن ماثيو بيري كان له تأثير عميق في حياتها، خلال علاقتهما التي استمرت من 2018 حتى 2021، وانتهت بفسخ خطبتهما.

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مات غرقا.. تشييع جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

وأوضحت مولي هورويتز أن ماثيو بيري كان موهوبا بشكل غير مسبوق، وتقدم لخطبتها في نوفمبر 2020، وجلسا سويا يشاهدان مسلسل Friends وكان مستمتعا بأدائه.

ورغم حبها له، إلا أن مولي هورويتز واجهت صعوبات عديدة مع ماثيو بيري، الذي أحبته بشكل عميق، لكنه كان معقدا، وتسبب في جرحها بشكل لم تعهده من قبل: "لم يؤثر شخص في حياتي مثلما فعل ماثيو لانجفورد بيري".

ولكنها أعربت أيضا عن امتنانها له، ولكل ما تعلمته أثناء علاقتهما، رغم أنه أنهى خطبتها في يونيو 2021، وقال في بيان له آنذاك: "أحيانا لا تسير الأمور على ما يرام، وأتمنى لمولي الأفضل".

وتسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري، بطل مسلسل Friends، جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس  أنجلوس، بعد الانتهاء من فحصها من قبل الطب الشرعي.

وأصدر أصدقاء ماثيو بيري الخمسة بيانا مقتضبا ومشتركا، عبروا فيه عن شعورهم إزاء فقد صديقهم المقرب، الذي يعتبرونه من عائلتهم.

وقال أبطال Friends وهم جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلانك، وليزا كوردو، إنهم مدمرون تماما نتيجة ما حدث لصديقهم "ماتي".

ووصف أبطال Friends رحيل ماثيو بيري الذي اشتهر بلعب دور تشاندلر بينك، في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر، بأنه خسارة لا يمكن تصورها.

جنازة ماثيو بيرى 
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