عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الاسلامية والقبطية بكلية الاثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبد العال رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني دور الطلاب ومجهوداتهم وابداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من ٥٠ مشروعا ونشاطا، كما ثمن دور اعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات التي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

جامعة سوهاج

IMG-20231104-WA0039
IMG-20231104-WA0039
IMG-20231104-WA0043
IMG-20231104-WA0043
IMG-20231104-WA0036
IMG-20231104-WA0036
IMG-20231104-WA0033
IMG-20231104-WA0033
IMG-20231104-WA0037
IMG-20231104-WA0037

 

وأوضح الدكتور فهيم حجازي انه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتي العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأشرف عليها جميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الاثار الاسلامية والقبطية.

رئيس الجامعة يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج لتقديم الدعم الطبي لجرحى قطاع غزة

بتكلفة 19مليون جنيه.. بدء أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية في سوهاج

وذكر الدكتور علاء الدين عبد العال ان رئيس الجامعة تفقد عدد من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والاثرية لمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقه بالقاهرة، ومشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، البوم على هيئة مصحف مغربي، وألبوم صور للطغراوات العثمانية، الي جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والأنشطة التي نفذها الطلاب.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج كلية الاثار رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

موضوعات متعلقة

إصابة موظف بطلق ناري على يدي عامل ووالده في سوهاج

ترشيحاتنا

مصادر لبنانية: إسماعيل هنية التقى المرشد الإيراني قبل أيام

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يزاحمه

وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا غدا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

تعرف على شروط مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل

هل يجوز الاشتراك مع الجزار بسبع الذبيحة كعقيقة ؟.. الموقف الشرعي

وزير الصحة: 150 سيارة إسعاف متمركزة في محيط معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان لإدارة أعمال القتال غير النمطية

الجيش الثالث الميداني ينفذ بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

فيديو

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ