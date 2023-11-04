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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة من العريش: 5 حالات فلسطينية تخضع لعمليات جراحية دقيقة

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد حالات الجرحى بالعريش

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  المصابين بمستشفى العريش في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

 

5حالات :

 
وأكد الوزير ، أن هناك 5 حالات تخضع لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مابين ( استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

وشدد وزير الصحة، على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وقد طالبت إحدى المرافقات لحالة مصابة الوزير بنقل أحد أقاربها من مستشفى العريش إلى مستشفي بئر العبد التخصصي ، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات  من الحرب على غزة خاصة المرافقين للحالات الجرحى التي وصلت للعلاج في مصر .

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وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يزوران الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد

العريش حالات الجرحى مستشفي جراحية

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