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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجيش الثالث الميداني ينفذ بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

مساعد وزير الدفاع
مساعد وزير الدفاع وقائد الجيش الثالث الميداني

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثالث الميداني

بدأ البيان بكلمة اللواء أح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني؛ لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية ، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الاستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميداني .

حضر البيان اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

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الجيش الثالث الميدانى قائد الجيش الثالث الميدانى القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة

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