عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة عصرية.. ديميت أوزديمير تستعرض أناقتها .. شاهد

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صور سيلفي  لها وتنشرها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال وجذابة.

 

 إطلالة ديميت أوزديمير

 

ظهرت ديميت أوزدمير وهي توب هاي ستوميك باللون الأبيض، وبنطال رياضي باللزن الأسود، واختارت عليه جاكيت طويل اوفر سايز وبأكمام طويلة من الجينز باللون الرمادي.

 

بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

سعر غير متوقع لـ بروش نادين نسيب نجيم الذهبي  

 

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تتكلف ديميت في إرتداء الإكسسوارات فأختارت الظهور بلوك ناعم وبسيط.

ديمت أوزديمير
ديميت ديميت اوزديمير إطلالة ديميت اوزديمير تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير الفنانة ديميت أوزديمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل كشري البطاطس

بتوب شفاف وجيب بليسية.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

عليك بالذهاب للطبيب على الفور.. احترس من السعال في هذه الحالات

سادة أو بالحليب.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باستمرار ؟

للفطور.. طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة في الفرن

نشرة المرأة والصحة | هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. علاقة الحلبة برائحة العرق الكريهة.. سر الضحك وصحة القلب.. 7 طرق فعالة لعلاج السعال

بفستان جذاب.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة في حفل بالشارقة

ترشيحاتنا

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ