إطلالة عصرية.. ديميت أوزديمير تستعرض أناقتها .. شاهد

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صور سيلفي لها وتنشرها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال وجذابة.

إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي توب هاي ستوميك باللون الأبيض، وبنطال رياضي باللزن الأسود، واختارت عليه جاكيت طويل اوفر سايز وبأكمام طويلة من الجينز باللون الرمادي.

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

وأكملت ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت في إرتداء الإكسسوارات فأختارت الظهور بلوك ناعم وبسيط.