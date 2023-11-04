عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية ذات سيادة

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وأن أنقرة لن تدعم أي خطط لمحو الفلسطينيين تدريجيا من التاريخ.

 

تركيا، التي صعدت بشكل حاد انتقاداتها لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تدعم حل الدولتين وتستضيف أعضاء من حماس، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وعرضت إنشاء نظام لضمان ذلك.

 

في حديثه للصحفيين على متن رحلة العودة من كازاخستان كرر أردوغان انتقاداته للدول الغربية لدعمها لإسرائيل، قائلا إن ثقة أنقرة في الاتحاد الأوروبي "اهتزت بشدة". 

 

قال أردوغان: بمجرد الانتهاء من كل ما يحدث، نريد أن نرى غزة كمنطقة مسالمة وجزء من دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لحدود عام 1967، ووحدة أراضيها، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لما نقلته إذاعة خبر تورك وآخرين يوم السبت.

 

وأضاف الرئيس التركي: سندعم الصيغ التي من شأنها إحلال السلام والهدوء في المنطقة. ولن ندعم المخططات التي من شأنها أن تزيد من قتامة حياة الفلسطينيين، والتي ستمحوهم تدريجياً من مسرح التاريخ. 

 

قال أيضًا إن رئيس مخابراته إبراهيم كالين كان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك حماس، لكنه أضاف أنه لن يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤول الوحيد عن الوضع في غزة.

 

قال "لا يمكن اعتبار نتنياهو نظيرا لنا بأي حال من الأحوال. لقد طردناه". ونقلت صحيفة خبر تورك عنه قوله: "لكن بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه قطع العلاقات بشكل كامل، خاصة في الدبلوماسية الدولية". 

 

لكن أنقرة قالت في وقت لاحق يوم السبت إنها تستدعي سفيرها لدى إسرائيل صقر أوزكان تورونلار للتشاور بعد أن استدعت إسرائيل مبعوثيها إلى تركيا الشهر الماضي لإعادة تقييم العلاقات بينهما بعد وصف أردوغان لحماس بأنها مقاتلة من أجل الحرية.

 

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنه تم استدعاء سفيرها لدى إسرائيل صقر أوزكان تورونلار في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل على المدنيين، ورفض إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية. 

 

كان الدبلوماسيون الإسرائيليون في تركيا قد غادروا البلاد قبل أن تستدعيهم وزارة الخارجية، بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد.

 

قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت تركيا تعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من التوتر.

 

أضاف أردوغان أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر، وأنه سيحضر قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

 

كما قال إن تركيا ستدعم أي مبادرات لضمان محاسبة إسرائيل على ما وصفها بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تقويض الثقة في النظام العالمي.

أردوغان غزة دولة فلسطينية إسرائيل إسرائيل وحماس أنقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ