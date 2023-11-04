أردوغان: غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية ذات سيادة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وأن أنقرة لن تدعم أي خطط لمحو الفلسطينيين تدريجيا من التاريخ.

تركيا، التي صعدت بشكل حاد انتقاداتها لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تدعم حل الدولتين وتستضيف أعضاء من حماس، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وعرضت إنشاء نظام لضمان ذلك.

في حديثه للصحفيين على متن رحلة العودة من كازاخستان كرر أردوغان انتقاداته للدول الغربية لدعمها لإسرائيل، قائلا إن ثقة أنقرة في الاتحاد الأوروبي "اهتزت بشدة".

قال أردوغان: بمجرد الانتهاء من كل ما يحدث، نريد أن نرى غزة كمنطقة مسالمة وجزء من دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لحدود عام 1967، ووحدة أراضيها، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لما نقلته إذاعة خبر تورك وآخرين يوم السبت.

وأضاف الرئيس التركي: سندعم الصيغ التي من شأنها إحلال السلام والهدوء في المنطقة. ولن ندعم المخططات التي من شأنها أن تزيد من قتامة حياة الفلسطينيين، والتي ستمحوهم تدريجياً من مسرح التاريخ.

قال أيضًا إن رئيس مخابراته إبراهيم كالين كان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك حماس، لكنه أضاف أنه لن يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤول الوحيد عن الوضع في غزة.

قال "لا يمكن اعتبار نتنياهو نظيرا لنا بأي حال من الأحوال. لقد طردناه". ونقلت صحيفة خبر تورك عنه قوله: "لكن بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه قطع العلاقات بشكل كامل، خاصة في الدبلوماسية الدولية".

لكن أنقرة قالت في وقت لاحق يوم السبت إنها تستدعي سفيرها لدى إسرائيل صقر أوزكان تورونلار للتشاور بعد أن استدعت إسرائيل مبعوثيها إلى تركيا الشهر الماضي لإعادة تقييم العلاقات بينهما بعد وصف أردوغان لحماس بأنها مقاتلة من أجل الحرية.

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنه تم استدعاء سفيرها لدى إسرائيل صقر أوزكان تورونلار في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل على المدنيين، ورفض إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.

كان الدبلوماسيون الإسرائيليون في تركيا قد غادروا البلاد قبل أن تستدعيهم وزارة الخارجية، بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد.

قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت تركيا تعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من التوتر.

أضاف أردوغان أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر، وأنه سيحضر قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

كما قال إن تركيا ستدعم أي مبادرات لضمان محاسبة إسرائيل على ما وصفها بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تقويض الثقة في النظام العالمي.