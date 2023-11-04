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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف القتل وجرائم الحرب في غزة

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن اجتماع عمان الذي ضم نظيريه المصري سامح شكري، والأمريكي أنتوني بلينكن، عكس مواقف متباينة.

وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والأمريكي، على وجوب توقف القتل وجرائم الحرب في غزة، مضيفاً أنه يجب تحقيق السلام العادل للفلسطينيين.  

ولفت الصفدي إلى أن الوضع في غزة كارثي، وتداعياته ستمتر، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى غزة.

وطالب وزير الخارجية الأردني، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ما يجري في القطاع لن يضمن أمن إسرائيل. 

ورفض وزير الخارجية الأردني، وصف ما يجري في غزة بأنه دفاع عن النفس، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات للقطاع.

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