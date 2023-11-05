حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس الماضي، قرارًا بتحريك سعر البنزين، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، ما طرح تساؤلات لدى المواطنين عن سعر أنبوبة البوتجاز اليوم، فهل تم تحريك سعرها أن يظل السعر ثابتًا؟..

هل ارتفع سعر السولار مع زيادة أسعار البنزين؟

مع إعلان وزارة البترول تحريك أسعار البنزين، بداية من صباح الجمعة 3 نوفمبر، تساءل الجميع عن تحريك أسعار السولار أيضًا، وهو الأمر الذي أوضحه القرار، حيث لم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة على سعر لتر السولار، نظرًا لإرتباطه بكافة الأسعار.

أبقيت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار واكتفى برفع أسعار البنزين، وذلك حرصًا منه على محدودي الدخل.

سعر أنبوبة البوتاجاز

بلغ سعر السولار 8.25 جنيه للتر الواحد، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي، وبذلك يبلغ..

سعر أنبوبة البوتاجاز الغاز المنزلية والتجارية سعة 12.5 كجم 75 جنيهًا.

سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كجم 150 جنيهًا.

أسعار الغاز

ظل سعر الغاز ثابتًا، بعد قرار وزارة البترول بتحريك أسعار البنزين، حيث يبلغ..

سعر الغاز للشريحة الأولى 30 مترًا مكعبًا شهريًا يحسب الواحد منها بقيمة 2.25 جنيه

الشريحة الثانية فوق 30 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمتر

الشريحة الثالثة الاستهلاك ما فوق 60 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.60 جنيه للمتر

ارتفاع أسعار البنزين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار البنزين ليبلغ سعر..