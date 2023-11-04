جيش الاحتلال يعلن مقتل 345 جنديا إسرائيلـ يا منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصرع 4 جنود خلال الحرب في شمال قطاع غزة، أمس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نشر جيش الاحتلال أسمائهم، وهم الرائد يهودا ناتان كوهين، 25 عاماً، قائد سرية في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من شدموت محولا، والرقيب الرئيسي. ليئور أرازي، 25 عامًا، مسعف قتالي في شلداغ، من جفعات حاييم إيهود، الرقيب جلعاد نحميا نيتسان، 21 عامًا، جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من شيلو، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين، 23 عامًا، جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي.

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال

ويرتفع بذلك عدد الجنود الذين لقوا مصرعهم إلى 28 جنديا منذ شنت إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة الأسبوع الماضي، و345 جنديا منذ السابع من أكتوبر.