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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل 345 جنديا إسرائيلـ يا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصرع 4 جنود خلال الحرب في شمال قطاع غزة، أمس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نشر جيش الاحتلال أسمائهم، وهم الرائد يهودا ناتان كوهين، 25 عاماً، قائد سرية في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من شدموت محولا، والرقيب الرئيسي. ليئور أرازي، 25 عامًا، مسعف قتالي في شلداغ، من جفعات حاييم إيهود، الرقيب جلعاد نحميا نيتسان، 21 عامًا، جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من شيلو، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين، 23 عامًا، جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي.

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ويرتفع بذلك عدد الجنود الذين لقوا مصرعهم إلى 28 جنديا منذ شنت إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة الأسبوع الماضي، و345 جنديا منذ السابع من أكتوبر.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، بجروح خطيرة، في اشتباكات منفصلة في غزة، اليوم السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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