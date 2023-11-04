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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد القرارات الأخيرة .. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يجتمعون مع شعبة الإنتاج

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اليوم السبت، شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

وجاء الاجتماع الذي جمع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستينج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا أعلنت من خلاله ايقاف التعامل مع عدد من مكاتب الكاستنج دايركتور، أو اختيار المواهب المشاركة بالأعمال الفنية. 

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها، إنها أوقفت التعامل مع مكاتب الكاستنج دايركتور التالية: أحمد تمام، خالد صفوت، أحمد إسماعيل، منوهة إلى أن سبب القرار هو مخالفتهم قانون النقابة رقم 38 لسنة 1978.

نقابة المهن التمثيلية في معبر رفح

وكان نشر الفنان عزوز عادل -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- عدة صور لـ نجوم الفن من أمام معبر رفح صباح يوم الجمعة 20 أكتوبر، استعدادًا لدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وظهر من أمام معبر رفح البري، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عزوز عادل، والفنان سامح حسين، والفنان محمد محمود، وأخرون. 

 

وعلق عزوز عادل، على صور نجوم الفن من أمام معبر رفح، قائلًا: «بنرددها جيل وراء جيل بنعاديكى يا اسرائيل».

شرف زكي أمام معبر رفح

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن القوة الناعمة تقول كلمتها بكل وضوح في الأحداث الحالية في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تجمهر عدد كبير من النجوم أمام بوابة رفح من أجل تقديم المساعدة لـ غزة.

 

وأكد الفنان أشرف زكي، خلال حواره عبر فضائية“الحياة”، أن النقابة تعلن بكل وضوح التأييد الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية.

 

وتابع الفنان أشرف زكي، أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوة المساس به.

 

وتابع: "نحن متضامنون مع أهالينا في غزة وفلسطين، وقمنا بإرسال رسائل تضامنية لعدد كبير من النجوم الأجانب باللغات المختلفة كي يتم توصيل صوت الحق".

 

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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