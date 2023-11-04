طبيبة.. تفاصيل مشاركة راندا جبر في فيلم السيستم مع أحمد الفيشاوي

تخوض الإعلامية راندا جبر أولى تجاربها السينمائية، بالمشاركة في فيلم " السيستم " مع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، والذي يتم تصويره حاليا في القاهرة.

تجسد راندا جبر في الفيلم دور طبيبة لايف كوتش تدعى حبيبة.



قالت جبر في تصريحات صحفية عن مشاركتها في العمل: "سعيدة للغاية لمشاركتي في فيلم السيستم، ولا بد من توجيه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي بسبب حرصه الشديد على خروج مشاهدي معه على أكمل وجه، هو فنان وإنسان رائع، يهتم بكل صغير وكبيرة في عمله، دوما ما كان يراجع معي تفاصيل المشاهد التي تجمعنا سويا، حريص على أن أظهر تفاصيل الشخصية أداء تأدية الدور".



فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم الكثير ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

يذكر أن راندا جبر سبق وأن قدمت عدد من الأدوار فى الدراما التلفزيونية يعد أبرزها مسلسل "ممنوع الأقتراب أو التصوير" مع الفنانة زينة.