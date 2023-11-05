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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يتوقع نهاية الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.. وأحدث هواتف هواوي بمعالج كوالكوم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

صفقة تاريخية.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بميزات جبارة


يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هواتف ذكية تستطيع تقديم قيمة كبيرة مع مواصفات مميزة بالإضافة إلى سعر رخيص أو مناسب، ومع ارتفاع أسعار الهواتف عالميًا يظل هذا الأمر عائقًا بعض الشئ، ويقدم هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية هذه الميزة، ونعرض مواصفاته وسعره في السوق المصري.

 

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة


كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على تطوير ميزة جديدة مصممة لتعزيز أمان التطبيق، حيث سيبدأ واتساب قريبًا استخدام عناوين البريد الإلكتروني، بهدف تزويد المستخدمين بطبقة إضافية من الحماية.  

 

غاية في الأناقة.. تعرف على أحدث هواتف هواوي بمعالج كوالكوم


منذ أيام، أطلقت شركة هواوي الصينية، واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، وهو Huawei nova 11 SE، والذي جاء بمعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا مميزة للغاية، وبطارية ذات سعة كبيرة.

 

سامسونج تتحدى أبل.. Galaxy S24 Ultra قادم بميزات تشبه iPhone 15


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد بإطار من التيتانيوم، حيث من المتوقع أن يتبع الهاتف خطى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من شركة أبل الأمريكية.

 

وصفه بـ "الجني السحري".. إيلون ماسك يتوقع نهاية جميع الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي


توقع الملياردير، إيلون ماسك نهاية جميع الوظائف بسبب التطور المطرد للذكاء الاصطناعي، قائلا “للمرة الأولى، سيكون لدينا شيء أذكى من أذكى إنسان”. مضيفأ أنه "من الصعب أن نقول بالضبط ما هي تلك اللحظة، ولكن ستأتي نقطة حيث لن تكون هناك حاجة إلى وظيفة.

 

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير


يواجه الكثير من محدودي الدخل عوائق كثيرة عند شراء هاتف ذكي مميز، حيث ارتفعت مؤخرًا أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، بما فيها هواتف الفئة المتوسطة والشباب، إلا أن هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج لا يزال يقدم قيمة كبيرة من حيث مواصفاته وسعره الرخيص.

 

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