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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات مثيرة من كولر بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

كولر
كولر

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "كنا جيدين في الشوط الأول، وكان ينقصنا أن نلعب بشكل أسرع في انتقال اللعب إلى الأمام، تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، المنافس حاول أن يفعل ذلك الأمر معنا، لكننا سجلنا الهدف الثاني وبدأ الشكل يتحسن".

وأضاف: "عندما تقدمنا بهدفين؛ كان من المفترض أن المباراة انتهت، لكن تركيزنا قل، ولا أعرف لماذا حدث ذلك، كان من الممكن أن يتعادل المقاولون العرب ونفقد نقطتين، وبالسنبة لي، سيكون بمثابة الطامة الكبرى، ولا أعرف رد فعلي ماذا سيكون مع اللاعبين".

وتابع: "لا أرى أننا نعاني من مشكلة بدنية أو أحمال، ودليلي في ذلك أنه إذا دخل لاعب في آخر 10 دقائق ولم يكن في تركيزه؛ هل تلك مشكلة أحمال؟".

وواصل: «في مباراة اليوم كنا متقدمين بهدفين، والأمور هادئة ومدرب المنافس حاول أن يجازف، ارتكبنا خطا أسفر عن ركلة جزاء، لكن المقاولون العرب لم يهددنا في أي كرة، أريد أن أعرف ما الفرص التي خلقها المقاولون أمامنا؟».

وأردف: "أرى أننا لا نعاني من أي مشكلة في الأحمال، لاعب مثل كريم الدبيس، شارك في مباراة اليوم بشكل طبيعي، وكان يركض حتى آخر دقيقة، هناك لاعبين غائب عنهم حمل المباريات، كان من الصعب إشراكهم مرة واحدة".

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