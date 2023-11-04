عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون أمام منزل نتنياهو يطالبون بسجنه

صدى البلد

منعت الشرطة الإسرائيلية محتجين خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، وسط غضب واسع النطاق من الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الدامي الذي شنته حماس على المجتمعات المحيطة بقطاع غزة.

لوح المئات بأعلام إسرائيل وهتفوا السجن لنتنياهو الآن واقتحموا حواجز الشرطة حول مقر إقامة نتنياهو.

 

يسلط الاحتجاج، الذي تزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب على نتنياهو الاستقالة، الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه قادتهم السياسيين والأمنيين.

ووفقا لرويترز، لم يقبل نتنياهو حتى الآن المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة.

مع تلاشي الصدمة الأولية، تزايد الغضب الشعبي، حيث انتقدت العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبت بإعادة أقاربهم إلى ديارهم.

في تل أبيب، تظاهر الآلاف وهم يلوحون بالأعلام ويحملون صوراً لبعض الأسرى في غزة ولافتات تحمل شعارات مثل "أطلقوا سراح الرهائن الآن بأي ثمن" بينما هتفت الحشود "أعيدوهم الآن".

منذ الهجوم، شنت إسرائيل هجوما جويا وبريا مكثفا على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9000 شخص، حسبما تقول السلطات الصحية في غزة، وتحويل مناطق واسعة من القطاع إلى أنقاض.

وحتى قبل الحرب، كان نتنياهو شخصية مثيرة للانقسام، حيث حارب تهم الفساد، التي ينفيها، ودفع بخطة للحد من صلاحيات القضاء، مما دفع مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج.

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي يوم السبت أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، الذي يقضي الآن فترة سادسة قياسية كرئيس للوزراء، يجب أن يستقيل، بينما قال 64% إن البلاد يجب أن تجري انتخابات مباشرة بعد الحرب.

عندما سُئلوا عن المسؤول الأكبر عن الهجوم، ألقى 44% من الإسرائيليين باللوم على نتنياهو، في حين ألقى 33% باللوم على رئيس هيئة الأركان العسكرية وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، وألقى 5% باللوم على وزير الدفاع، بحسب الاستطلاع.

الشرطة الإسرائيلية غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

حكم لبس المرأة الثياب البيضاء في الحداد.. هل تنحصر في اللون الأسود؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: قلق بالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ