أمير هشام يكشف كواليس اجتماع مجلس الأهلي مع كولر وبيبو

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس اجتماع محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة، في اجتماع الأمس.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تم الاستفسار من المدير الفني حول وضعية أنتوني موديست مهاجم الفريق، سواء برحيله في يناير أو الاستمرار على خدماته".

وأضاف أمير هشام: "كولر أكد رهانه خلال الاجتماع على نجاح موديست وعدم رغبته في رحيله بالوقت الحالي، وأن اللاعب سوف يظهر بشكل مميز".

واختتم: "لجنة التخطيط استفسرت عن انخفاض معدل اللياقة البدنية، وأكد المدير الفني أن ضغط المباريات هو السبب في هذا الأمر.