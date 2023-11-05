عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

صدى البلد

يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج جواز سفر الأطفال خاصة المقبلين علي السفر حيث يحتاج استخراج جواز السفر لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة .

ويعتبر جواز السفر هو وثيقة السفر الرسمية والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن، حيث يعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها، ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى، حيث يعد أحد المستندات الهامة التي يحتاجها المواطنين الباحثين عن السفر.

 

الأوراق المطلوبة المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وهناك مجموعة من المستندات التي يجب علي المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لأطفاله إحضارها والتي تتضمن مايلي:-

txt

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

- تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال تقدم أصل وصورة شهادة ميلاد رقم قومي، للأطفال أقل من 15 سنة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للاطفال أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للأب.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين

وتوفر الحكومة إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل اونلاين بطريقة سهلة وبسيطة وتشمل مايلي :- 


- تشمل تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين بالدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-اما فى تلك الخطوة ضمن خطوات استخراج جواز سفر الأطفال  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-فى هذه الخطوة سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

-ثم القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سيطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

- ثم يتم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

-  بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

-  تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة  للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

 

- تقديم شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- أما الإناث يطلب تقديم قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال 2023

 

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية الخاصة بالأب مع الاطلاع على الأصل.

 

2- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل الراغب في السفر.

 

3- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4×6.

 

ثانياً: خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

 

1- يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المختص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بـجواز السفر المميكن وهي تصرف مجانا.

 

2- كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

 

3- كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود طفل داخل مصر.

 

4- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

 

4- تسديد الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

 

5- استلام الأب جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندا

 

ولمعرفة الفرق بين جواز السفر للكبار والأطفال، نستعرض خطوات استخراج جواز سفر 

وتتضمن الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر 2023، مجموعة من المستندات الهامة المطلوبة لاستخراج جواز السفر، ومن بينها بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وكذلك أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الجيش بالنسبة للذكور، وقسيمة الزواج للسيدات المتزوجة، حيث يجب تقديم الأوراق التالية لـ استخراج جواز سفر.

- بطاقة رقم قومي سارية

- شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عاما

- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة

- 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة

- شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب

- شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور

- قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات إسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجة

- أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2023

- الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة

- كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات

- تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة

- دفه رسوم استخراج جواز السفر 2023

- استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

ومن جانبها تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، إجراءات عديدة للتسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر، والحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بمات يتماشى مع حقوق الإنسان، وكذلك رصد الحالات الإنسانية والتي تحتاج إلى مأموريات في المنازل لاستخراج جواز السفر.

 

وتقدم وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2023 سواء العادي أو المستعجل، وذلك من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، حيث من الممكن استخراج جواز السفر في خلال ساعات قليلة من الإدارة.

 

جواز السفر 2023 خطوات استخراج جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين جواز سفر الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ