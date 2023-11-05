خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج جواز سفر الأطفال خاصة المقبلين علي السفر حيث يحتاج استخراج جواز السفر لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة .

ويعتبر جواز السفر هو وثيقة السفر الرسمية والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن، حيث يعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها، ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى، حيث يعد أحد المستندات الهامة التي يحتاجها المواطنين الباحثين عن السفر.

الأوراق المطلوبة المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وهناك مجموعة من المستندات التي يجب علي المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لأطفاله إحضارها والتي تتضمن مايلي:-

- تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال تقدم أصل وصورة شهادة ميلاد رقم قومي، للأطفال أقل من 15 سنة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للاطفال أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للأب.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين

وتوفر الحكومة إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل اونلاين بطريقة سهلة وبسيطة وتشمل مايلي :-



- تشمل تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين بالدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-اما فى تلك الخطوة ضمن خطوات استخراج جواز سفر الأطفال تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-فى هذه الخطوة سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

-ثم القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سيطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

- ثم يتم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- تقديم شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- أما الإناث يطلب تقديم قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال 2023

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية الخاصة بالأب مع الاطلاع على الأصل.

2- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل الراغب في السفر.

3- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4×6.

ثانياً: خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

1- يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المختص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بـجواز السفر المميكن وهي تصرف مجانا.

2- كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

3- كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود طفل داخل مصر.

4- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

4- تسديد الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

5- استلام الأب جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندا

ولمعرفة الفرق بين جواز السفر للكبار والأطفال، نستعرض خطوات استخراج جواز سفر

وتتضمن الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر 2023، مجموعة من المستندات الهامة المطلوبة لاستخراج جواز السفر، ومن بينها بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وكذلك أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الجيش بالنسبة للذكور، وقسيمة الزواج للسيدات المتزوجة، حيث يجب تقديم الأوراق التالية لـ استخراج جواز سفر.

- بطاقة رقم قومي سارية

- شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عاما

- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة

- 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة

- شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب

- شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور

- قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات إسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجة

- أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2023

- الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة

- كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات

- تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة

- دفه رسوم استخراج جواز السفر 2023

- استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

ومن جانبها تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، إجراءات عديدة للتسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر، والحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بمات يتماشى مع حقوق الإنسان، وكذلك رصد الحالات الإنسانية والتي تحتاج إلى مأموريات في المنازل لاستخراج جواز السفر.

وتقدم وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2023 سواء العادي أو المستعجل، وذلك من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، حيث من الممكن استخراج جواز السفر في خلال ساعات قليلة من الإدارة.