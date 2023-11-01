لو موبايلك اتسرق.. اتبع هذه الخطوات على الفور لاسترجاعه

يتعرض الكثير منا لسرقة هواتفهم أثناء السير أو فقدانهم ونسيانهم بمكان ما ويصعب استعادته في نفس الوقت، لذا يشكل عمليه فقدانه او سرقته أمرا مزعجا للغاية لاسيما وانه يشكل وسيلة مهمة للكثير كوسيلة اتصال يحمل ارقام وربما مستندات في غاية الاهمية خاصة بالعمل او مستندات شخصية ، كما انها تشكل خطورة في بعض الاوقات لاحتواءها لصور شخصية وخاصة ان لم يكن مؤمنا الهاتف بكلمة سر او ببصمة اصبع او وجه.

هناك العديد من الطرق التي لابد من اللجوء عليها على الفور حال سرقة الهاتف من شأنها تمكن الشخص الذي تعرض لحادث السرقة من استعادة هاتفه المفقود منها حلول يدوية أو شكاوى قانونية.

وقبل التقدم ببلاغ رسمي بسرقة الهاتف، يمكنك اتباع بعض الخطوات الآتية لاستعادة الهاتف:

استخدام خدمة Find My Device

تعتبر ميزة Find My Device إحدى طرق استرجاع الموبايل وأسهلها، إذ يمكن عبر هذه الطريقة استرجاع الموبابيل الخاص بك خلال دقائق

- فور فقدان هاتفك افتح خدمة Find My Device من على جوجل، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف

- بعد ذلك سيتم إظهار نوع الهاتف الذي تم سرقته أو ضياعه، وما عليك سوى الضغط على طلب تتبع موقع الهاتف عبر خدمات جي بي اس .

- وفي حال كانت خاصية الـ«جي بي إس» مفتوحة على هاتفك ويعمل الإنترنت به، فسوف تشاهد مسار هاتفك وتستطيع أن تحدد مكانه عبر خرائط جوجل بكل سهولة، ومن ثم العثور عليه.

أما إن كان موبايلك غير متصل بالإنترنت، فيمكنك من خلال خدمة جوجل Find My Device، تشغيل صوت تنبيه عالٍ حتى في حالة «الوضع الصامت» على هاتفك، ويمكنك أيضا إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تمامًا.

وهناك ميزة أخرى تتيحها جوجل وهي ميزة تأمين الجهاز Secure Device، التي تمكنك من قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، كما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في جوجل.

يتعرض مستخدمو الهواتف المحمولة في الكثير من الأحيان إلى سرقة هواتفهم المحمولة، ومع التطور التكنولوجي لصناعة الهواتف خلال الحقبة الأخيرة، يصبح الشخص عرضة لإفشاء صوره وحياته الشخصية على الهاتف ما لم يكن الهاتف مؤمنًا بكلمة سر أو بصمة الإصبع أو الوجه، خاصة وأنّ طريقة تتبع رقم الهاتف أصبحت لا نفع منها إذ يكون أول ما يفعله السارق هو التخلص من الخط فور سرقته.

تعمل إيه لو موبايلك اتسرق؟

وتعدد الطرق التي يمكن للشخص الذي تعرض لسرقة الهاتف أن يسلكها منها حلول يدوية أو شكاوى قانونية.

وقبل التقدم ببلاغ رسمي بسرقة الهاتف، يمكنك اتباع بعض الخطوات الآتية لاستعادة الهاتف:

استخدام خدمة Find My Device

تعتبر ميزة Find My Device إحدى طرق استرجاع الموبايل وأسهلها، إذ يمكن عبر هذه الطريقة استرجاع الموبابيل الخاص بك خلال دقائق

- فور فقدان هاتفك افتح خدمة Find My Device من على جوجل، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف

- بعد ذلك سيتم إظهار نوع الهاتف الذي تم سرقته أو ضياعه، وما عليك سوى الضغط على طلب تتبع موقع الهاتف عبر خدمات «جي بي إس».

- وفي حال كانت خاصية الـ«جي بي إس» مفتوحة على هاتفك ويعمل الإنترنت به، فسوف تشاهد مسار هاتفك وتستطيع أن تحدد مكانه عبر خرائط جوجل بكل سهولة، ومن ثم العثور عليه.

أما إن كان موبايلك غير متصل بالإنترنت، فيمكنك من خلال خدمة جوجل Find My Device، تشغيل صوت تنبيه عالٍ حتى في حالة «الوضع الصامت» على هاتفك، ويمكنك أيضا إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تمامًا.

وهناك ميزة أخرى تتيحها جوجل وهي ميزة تأمين الجهاز Secure Device، التي تمكنك من قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، كما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في جوجل.

الإبلاغ عن سرقة الهاتف

- يتوجه الشخص الذي تعرض للسرقة إلى قسم الشرطة الكائن بالمنطقة التي شهدت عملية السرقة، وتحرير محضر بالواقعة، وفي بعض الأحيان يعرض رئيس المباحث بعض صور المتهمين المعروفين بالسرقة في هذه المنطقة، ففي حال التعرف على صورة السارق، يتم إصدار قرارًا من النيابة بضبطه وإحضاره، ويتم عرضه مع محضر فقد هاتفك على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم التعرف من صور المتهمين التي عرضها عليك رئيس المباحث علي المتهم الذي سرق هاتفك، فيتم إعطاؤك رقم المحضر للسؤال عليه فيما بعد في النيابة العامة.

- بعد عرض المحضر على النيابة العامة، يتم إصدار قرارًا من شركة المحمول بتتبع الهاتف، وفي حال أن المتهم فتح الهاتف لاستعماله يتم تحديد كل شيء عنه «اسمه وعنوانه ورقم بطاقته».

- يتم استدعاء الشخص الذي أرسلت شركة الاتصالات بياناته بأن الهاتف المسروق في حيازته، ويتم تكرار الاستدعاء.

- وفي حال عدم المثول أمام النيابة العامة، يتم إصدار قرار ضبط وإحضار له.

- وبعد عملية الضبط، يتم التحقيق معه وبيان إذا كان هو اللص الذي سرق هاتفك المحمول أم أنه مشتري «حسن النية»، وأما إذا لم يتم ضبطه فيتم إحالة القضية إلى محكم