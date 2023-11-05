الإعلان عن وظائف المحطات النووية والتقديم أونلاين

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك عن وظائف جديدة شاغرة للعمل .

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم سوف يتم إلكترونيا في مختلف التخصصات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أوضحت الهيئة مواعيد التقديم حسب التخصصات لمن يرغب في التقديم بها.

مواعيد التقديم في وظائف المحطات النووية



أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مواعيد التقديم في وظائف المحطات النووية طبقا للتخصصات المطلوبة، وهي كالتالي:



التقديم لجميع التخصصات بداية من 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر 2023

التقديم على الموقع الرسمي لـ هيئة المحطات النووية

بالنسبة للراغبين في التقديم بوظائف العلوم سيكون التقديم بداية من 24 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري

أما الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم بداية من 1 إلى 7 ديسمبر 2023

يبدأ تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة بداية من 8 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر

كما يبدأ تلقي طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام بداية من 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر

وسوف يتم البدء في تلقي طلبات جميع التخصصات لمن تخلف عن المواعيد السابقة في 22 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر



شروط التقديم لوظائف المحطات النووية إلكترونيا



حددت هيئة المحطات النووية شروط عامة للتقديم في الوظائف المطلوبة، ومن أهمها:

يشترط في المتقدمين لجميع الوظائف ” تعيين أو تعاقد”، إلا يزيد السن حسب الوظيف كالتالي:

وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 40 سنة

ووظائف الدرجة الثانية لا يزيد السن عن 35 سنة

أما وظائف الدرجة الثالثة لا يزيد السن عن 30 سنة

وأن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل

وإجادة اللغة الإنجليزية

واستيفاء جميع الشروط التي وردت في لائحة نظام العاملين في الهيئة

كما اشترطت اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة،

وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أوبغيرها