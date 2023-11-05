وزير النقل يستعرض معدات مونوريل غرب النيل

استعرض وزير النقل، كامل الوزير،معدات معرض النقل الذكي واللوجيستي بالشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا: مونوريل غرب النيل، يعمل من منطقة المهندسين وحتى أكتوبر، متابعا: لدينا مترو مصنع في كوريا، ولكنه مجمع بالكامل داخل مصر.



وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي القاها، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا، بحضور رئيس الوزراء، إنه سيتم العمل على وجود ورشة في منطقة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، والتي ستعمل على إنشاء 40 مفتاحا، وقضبان تنتج شهريا.



وتابع وزير النقل أنه سيكون هناك وجود لأول قطار سريع يصل مصر وسيعمل على شبكة القطارات الكهربائية السريع، خلال الفترة القادمة.