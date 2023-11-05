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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال

قنبلة نووية- أرشيفية
قنبلة نووية- أرشيفية

ردت حركة المقاومة حماس على دعوات البعض في الأراضي المحتلة إلى إزالة غزة من الوجود بإبادتها بشكل كامل، وفق ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


قالت حماس إن تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد أهالي غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال الصهيوني.


وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت دعوة وزير صهيوني آخر بإلقاء قنبلة نووية بأنه غير مسئول، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الوزير ليس من ضمن حلقة وزراء الأمن والمعنيين به في الحكومة في ظل الحرب.
 

كما انتقد نتنياهو كلام وزير التراث علاوة على سياسيين في الاحتلال آخرين اعتبروا أن تصريحات وزير التراث تدمير  لصورة الاحتلال.

 

وأوقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو وزير عميحاي الياهو عن حضور جلسات الحكومة حتى إشعار آخر.

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