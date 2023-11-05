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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول صيني: نسعى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر

صدى البلد

قال لي قانج، نائب المدير التنفيذي للجنة إدارة منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون: إن مصر والصين من الحضارات القديمة ذات التاريخ الطويل والحضارات الرائعة، وتلعب كل منهما دورا هاما في تنمية الاقتصاد والتجارة العالميين. 

وأكد لي خلال مؤتمر للمنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة شنجهاي للتعاون الصين في مصر، أنه على الرغم من أننا متباعدون، إلا أن صداقتنا تعود إلى زمن بعيد. 

وأشار إلى أنه في 19 أكتوبر من هذا العام، خلال منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، التقى الرئيس شي جين بينج رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وقال رئيس الوزراء مدبولي: "تتطلع مصر إلى مزيد من التقدم في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات. "إننا نتطلع إلى المزيد من الشركات الصينية التي تستثمر في مصر. ومصر مستعدة لتقديم الدعم السياسي والضمانات الأمنية لتحقيق ذلك."  

وأشار جين بينج خلال الاجتماع إلى أن "مصر هي الدولة الأولى التي تعاونت مع الصين الجديدة، وباعتبارهما دولتين عربيتين وأفريقيتين أقامتا علاقات دبلوماسية، فإن الصين ومصر صديقتان حميمتان تشتركان في نفس الأهداف وتثقان ببعضهما البعض، كما أنهما شريكان جيدان يعملان معا من أجل التنمية والرخاء المشترك".

وقال لي قانج: إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في إطار الإطارين الصيني العربي والصيني الأفريقي، وكذلك في إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس، وسننسق ونتعاون مع المنصات المتعددة الأطراف الأخرى لحماية التعددية الحقيقية، وحماية الإنصاف والعدالة الدولية والمصالح المشتركة للدول النامية، وضخ المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم. 

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