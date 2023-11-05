بخامات مصرية 100%.. تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، وتم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على مساحة نحو 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل، المعصرة ويضم عدة مبان اخرى تتضمن المقر الإداري، والمعمل المركزي، والمخازن الرئيسية، بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 آلاف متر مربع.



ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد باقي اجنحة المعرض والخاصة بالشركات العالمية التي تتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل سواء في مجال التصنيع المحلي في قطاع النقل أو في مجال إدارة وتشغيل عدد من المحطات البحرية والمرافق المختلفة، أو في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف قطاعات النقل، وتضم الأجنحة الخاصة بالشركات العالمية " Alstom، Siemens ، Colway، Skoda، Neric".



وحرص رئيس الوزراء على تفقد الأجنحة الخاصة بشركة "MCV"، وشركة "HUTCHISON"، وشركة "DP WORLD"، وجناح موانئ أبو ظبي.



وخلال تفقده جناح وزارة الداخلية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من اللواء/ مريد البرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الذي أشار إلى أنه في ضوء سياسة التحول الرقمي، تم استحداث عدد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الخدمة الذاتية، وخدمات الفحص الإلكتروني، موضحا أن المواطن يستطيع من خلال الخدمة الذاتية، الحصول على العديد من الخدمات، منها القيام بتجديد رخصة تسيير المركبة، واستخراج بدل فاقد رخصة قيادة، وذلك عن طريق استخدام شاشة أجهزة الخدمة الذاتية.

رئيس الوزراء يتفقد معرض النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا

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