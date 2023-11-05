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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تشن حملات تفتيشية على المنشآت السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملات تفتيشية للمرور على المنشآت السياحية بالغردقة، بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحى عالمى مميز.

 

وتأكدت الحملات من سريان السجل البيئى للفنادق المختلفة، وانتهاء تراخيص أحد المنشآت السياحية، وترخيص المدير بإحدى الفندقين وجارى تجديدهما.

 

 

وأشادت اللجنة بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمى وقام عضو السياحة بعمل محضر تراخيص منتهية لاحدى المنشآتين وطالب بزيادة عدد المنقذين بالشاطئ وحمامات السباحة وسجلا عضو الصحة والأمن الصناعى بعض الملاحظات وتقديمها للمسؤولين لتلافيها.

 

كما وجدت ملاحظات لمكتب العمل كعدم استيفاء فندقين نسبة تشغيل الـ5% العمالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، عدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، وعدم تقديم ما يفيد صرف المقابل المادى والإجازات.

 

كذلك عدم تقديم مايفيد تسليم نسخة عقد لكل عامل نفذت الحملة بالتنسيق مع عضو من وزارة السياحة والصحة ومكتب العمل تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

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