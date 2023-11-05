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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش الدولي يستقبل 5 طائرات مساعدات لغزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي يستقبل طائرات مساعدات لغزة

قال  محمود فريد المدير التنفيذي للهلال الأحمر بشمال سيناء إن مطار العريش الدولي استقبل خلال الساعات الماضية 5 طائرات محملة بكميات من الأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، لصل إجمالي الطائرات إلى 78 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي .

وأضاف فريد - في بيان اليوم / الأحد / - أن الطائرة الأولى من منظمة الغذاء العالمي محملة بطنين من المواد الغذائية ، والثانية من فرنسا محملة بـ 17 طنا من المواد الغذائية والخيام، والثالثة من ماليزيا محملة بـ 16 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والرابعة من الكويت - هي الطائرة رقم 12 في الجسر الجوي الكويتي - وحملت ٣ أطنان من المساعدات المتنوعة وسيارة إسعاف مجهزة، والخامسة من العراق محملة بـ 11.5 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر إلى أن الـ 78 طائرة من 21 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة وهيئة دولية، نقلت نحو 1730 طنا من المواد الغذائية ،والطبية ،والأدوية، وسيارات الإسعاف، لافتا إلى أنه جاري تخزين المساعدات في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، ويتم نقلها إلى قطاع غزة تباعًا طبقًا للاحتياجات.

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