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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة

علم فرنسا
علم فرنسا

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا إلى "هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة" في قطاع غزة، تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال كلمتها في قطر، مؤكدة أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر في 9 نوفمبر الجاري يتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء.

وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين لقوا حتفهم في الغارات على غزة.

وأشارت إلى أنه يجب تفادي اتساع رقعة الحرب في المنطقة وخاصة نحو لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب، كما يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.

وأوضحت أن فرنسا ستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن.

وأكدت أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف الكارثة الإنسانية بغزة وإيصال المساعدات إليها بشكل دائم.

وزيرة الخارجية الفرنسية هدنة انسانية غزة

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