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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب المصالح الأمريكية

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، من أن طهران قد تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة ردا على استمرار "الجرائم الإسرائيلية بغزة".


ووفقا لـ "روسيا اليوم، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، إنه "إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فيتوجب علينا استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة"، داعيا "كل الجهات إلى أن تخطو بهذا الاتجاه".


وجاءت تصريحات المسؤول في الحرس الثوري تأتي عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة.


وأضاف الوزير الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إنه "لا يمكن تجنب تصعيد الحرب"، وقال إن "الدعم العسكري الأمريكي الواسع للكيان الصهيوني هو السبب الرئيس وراء تصعيد المواجهات في فلسطين، وتصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة".


وفي وقت سابق، قال عبد اللهيان في تصريح تلفزيوني، إن ربط أي هجوم في المنطقة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية من قبل أي جماعة، بإيران بدون دليل، هو أمر خاطئ، لكنه حذر خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، من أنه إذا "استمر الوضع الحالي والجرائم الإسرائيلية فإن اتساع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة ضد الكيان بالمنطقة وارد.

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