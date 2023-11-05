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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يطلب من نظيره السعودي تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50%

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير- وزير النقل سلسلة من اللقاءات الدولية مع الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودي  المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

وذلك بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ورؤساء ( قطاع النقل البحري المصري -  هيئة موانئ البحر الأحمر - جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي).

وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين ، مؤكدا على أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين في كافة مجالات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر والسعودية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي على تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها ، مشيدا بالتجربة المصرية الناجحة في قطاع النقل وبالتطور الهائل في هذا القطاع بمصر ، مشيرا الى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين  معربا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 والذي يعد احد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة في مجال النقل  والذي يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع النقل البحري وخاصة في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكا مل بين الموانىء المصرية والسعودية على البحر الاحمر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيد مصر وشرق العوينات الى دول الخليج وجنوب السعودية.

وأشاد وزير النقل السعودي ، بموقف مصر الشقيقة في دعم المملكة العربية السعودية لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo  حيث اكد الجانبان على استمرار  التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الدولية

وفي مجال النقل البري طلب الجانب المصري تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية  لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.

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