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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة شاملة بين الوحوش.. سامسونج Galaxy S23 Ultra و Google Pixel 8 Pro

مقارنة شاملة بين
مقارنة شاملة بين الوحوش: سامسونج Galaxy S23 Ultra و Google P

يقدم هذا الموضوع، مقارنة شاملة بين Samsung Galaxy S23 Ultra و Google Pixel 8 Pro. حيث يتم فحص كل هاتف من حيث التصميم والشاشة والأداء والكاميرا والبطارية والسعر.

التصميم:

يتميز كلا الهاتفين بتصميمات متطورة. يحتوي Galaxy S23 Ultra على شاشة منحنية وإطار معدني وظهر زجاجي. يحتوي Pixel 8 Pro على شاشة مسطحة وإطار معدني وظهر زجاجي.

الشاشة:

يحتوي Galaxy S23 Ultra على شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يحتوي Pixel 8 Pro على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

الأداء:

يُعد كلا الهاتفين من بين أفضل الهواتف الذكية أداءً. يحتوي Galaxy S23 Ultra على معالج Snapdragon 8 Gen 2 ، بينما يحتوي Pixel 8 Pro على معالج Tensor G3.

الكاميرا:

يتميز كلا الهاتفين بكاميرات قوية. يحتوي Galaxy S23 Ultra على كاميرا رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 10 ميجابكسل. يحتوي Pixel 8 Pro على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل.

البطارية:

يحتوي Galaxy S23 Ultra على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، بينما يحتوي Pixel 8 Pro على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

السعر:

يبدأ سعر Galaxy S23 Ultra من 1200 دولار ، بينما يبدأ سعر Pixel 8 Pro من 1000 دولار.

ويعد كلا الهاتفين من الخيارات الممتازة، إذ يوفر Galaxy S23 Ultra أداءً وكاميرا أفضل، بينما يوفر Pixel 8 Pro تصميمًا أنيقًا وسعرًا أقل.

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