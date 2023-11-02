عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل الغلابة.. هاتف نوكيا جديد بكاميرا و 4G بسعر 3000 جنيه

موبايل الغلابة..هاتف
موبايل الغلابة..هاتف نوكيا جديد بكاميرا و 4G ب

ينتشر هاتف نوكيا Nokia C21 Plus في مصر ضمن الهواتف لمحدودي الدخل.

 يأتي الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات والميزات الجيدة، بما في ذلك شاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، ومعالج Unisoc SC9863A، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، وبطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة.

التصميم.

 هاتف Nokia C21 Plus يأتي بتصميم أنيق وحديث، ومن إطار من البلاستيك، وظهر مغطى بطبقة من البلاستيك اللامع. يتميز الهاتف أيضًا بتصميم "V" في الكاميرا الخلفية، والذي يضم ثلاث كاميرات رئيسية.

الشاشة

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، بدقة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز. توفر الشاشة جودة عرض جيدة، مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.

الأداء

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بمعالج Unisoc SC9863A، وهو معالج متوسط ​​المدى يوفر أداءً جيدًا في المهام اليومية. كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

موبايل الغلابة..هاتف نوكيا جديد بكاميرا و 4G بسعر 3000 جنيه

الكاميرا

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. توفر الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة، كما توفر الكاميرا فائقة السرعة صورًا واضحة وثابتة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية

يأتي هاتف Nokia C21 Plus ببطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 10 واط.

السعر

يبدأ سعر هاتف Nokia C21 Plus في مصر من 3000 جنيه مصري.
 

يعد هاتف Nokia C21 Plus هاتفًا ذكيًا جيدًا يقدم مجموعة من المواصفات والميزات الجيدة. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا رئيسية جيدة وبطارية طويلة الأمد. يعد الهاتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب.

Nokia Nokia C21 Plus Nokia C21 نوكيا أفضل هواتف شركة نوكيا أفضل موبايل Nokia نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

السعودية تستعين بقدرات الصين في تطوير المملكة

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

لمحبي الألعاب..استوديو Gunfire Games يعلن عن أول محتوى إضافي للعبة Remnant 2

ببطارية 7000 مللي أمبير .. أحدث جهاز تابلت من سامسونج للشباب 

6000 جنيه فقط.. هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل موبايل سامسونج في 2023 |تعرف على سعره

أفضل موبايل Infinix لأصحاب المرتبات الضعيفة

أحدث شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 93 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

ترشيحاتنا

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة| فيديو

على مسئولية أحمد حسن.. الأهلي يقرر رحيل لاعبه الفرنسي في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ