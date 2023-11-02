موبايل الغلابة.. هاتف نوكيا جديد بكاميرا و 4G بسعر 3000 جنيه

ينتشر هاتف نوكيا Nokia C21 Plus في مصر ضمن الهواتف لمحدودي الدخل.

يأتي الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات والميزات الجيدة، بما في ذلك شاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، ومعالج Unisoc SC9863A، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، وبطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة.

التصميم.

هاتف Nokia C21 Plus يأتي بتصميم أنيق وحديث، ومن إطار من البلاستيك، وظهر مغطى بطبقة من البلاستيك اللامع. يتميز الهاتف أيضًا بتصميم "V" في الكاميرا الخلفية، والذي يضم ثلاث كاميرات رئيسية.

الشاشة

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، بدقة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز. توفر الشاشة جودة عرض جيدة، مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.

الأداء

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بمعالج Unisoc SC9863A، وهو معالج متوسط ​​المدى يوفر أداءً جيدًا في المهام اليومية. كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

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الكاميرا

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. توفر الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة، كما توفر الكاميرا فائقة السرعة صورًا واضحة وثابتة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية

يأتي هاتف Nokia C21 Plus ببطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 10 واط.

السعر

يبدأ سعر هاتف Nokia C21 Plus في مصر من 3000 جنيه مصري.



يعد هاتف Nokia C21 Plus هاتفًا ذكيًا جيدًا يقدم مجموعة من المواصفات والميزات الجيدة. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا رئيسية جيدة وبطارية طويلة الأمد. يعد الهاتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب.