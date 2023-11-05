البيت الأبيض: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من غزة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن أكثر من 300 مواطن خرجوا من غزة، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الرعايا الأمريكيين المتبقين هناك يريدون المغادرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط تتباعد، سواء على المدى القريب أو على المدى الطويل، مما يجعل من الصعب إنهاء الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة فأن إسرائيل تعتبر حماس تهديدا وجوديا وتريد القضاء عليها تماما، بينما الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إسرائيل على هزيمة حماس، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن هناك تهديدا أوسع نطاقا يتجاوز حماس، ويريد الحفاظ على التحالفات الأمريكية في الشرق الأوسط.