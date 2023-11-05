لهذا السبب | مدرب الأهلي السابق يشيد بمارسيل كولر

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف مدرب الاهلي السابق فى تصريحات تلفزيونية "يحسب لكولر جرأته في قراره بهذا الكم من التغيير بتشكيل الفريق أمام المقاولون عقب مباراة صن داونز"

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.



ويلتقي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري.