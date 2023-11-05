عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعشرات قذائف الهاون .. المقاومة الفلسطينية تدك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تعلن دك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

أعلنت  كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون”.

وفي وق تسابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

اعتراف لأول مرة .. أمريكا تخشي علي إسرائيل من حماس

متحدث جيش الإحتلال الإسرائيلي: سنضرب قادة حماس أينما كانوا

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وصممت قذيفة "الياسين 105" بأيدي كتائب القسام، حيث تتميز بقدرة تدميرية عالية، وتستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.

حماس قوات جيش الاحتلال قوات جيش الاحتلال الإس غزة المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

اعتراف لأول مرة .. أمريكا تخشى على إسرائيل من حماس

أردوغان: وقف إراقة الدمـ اء في غزة "واجب تركيا"..ولن نترك إخوتنا الفلسطينيين عاجزين

اندلاع خلافات كبيرة داخل حملة بايدن الانتخابية بسبب إسرائيل.. تفاصيل

شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على منطقة سكنية وسط مخيم جباليا

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

داخلية غزة: جيش الاحتلال كثف استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا

أول تعليق من الأردن على التصريحات الإسرائيلية بشأن توجيه ضربة نووية لغزة

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من أمريكا بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ