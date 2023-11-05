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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2500 مستفيد بالتعليم من ندوات "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر الحرائق

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن ما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية  ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر أكتوبر الماضى ، وذلك تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد حفاظاً علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية .                        وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بتفعيل دور اجهزه السلامة  ،والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي علي مستوي الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن .

واوضحت الوزارة، ان إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديريات ، قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى جميع المحافظات بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية ، حيث تم خلال شهر أكتوبرالماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 105 مدرسة وجامعة ، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها  2500 ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق .

وقالت الوزارة : إن إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديربات تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة و عدة قرارات ومنها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل .

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