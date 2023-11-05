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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وزير خارجية فنزويلا وتامر عبدالمنعم يقفان دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

صدى البلد

ترأس وزير الشؤون الخارجية بفنزويلا إيڤان جيل، إحتفالية وضع إكليل من الزهور أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار المتواجد بالقاهرة بصحبة الفنان تامر عبدالمنعم ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.


بدأ النشاط بعزف النشيد الوطني لجمهورية فينزويلا البوليفارية "Gloria al Bravo Pueblo" تلاه نغمات "Mi Patria" نظيرتها من الدولة الإفريقية ، و تم تخصيص دقيقة صمت على روح ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل.


وخلال كلمته سلط وزير الخارجية الفنزويلي الضوء على الإنجاز البطولي لأبي الأمة الفنزويلية مؤكدا أنه بعد 200 عام تواصل شعوب الجنوب خوض معركة ضد المشروع الإمبريالي الذي يسعى إلى تنفيذ نظام إستعماري جديد خاصة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية.


حضر الإحتفالية مساعد وزير الخارجية الفينزويلية لشئون إفريقيا "يوري بيمنتل" وسفير جمهورية فينزويلا البوليفارية لدى مصر "ويلمر بارينتوس" ومساعد وزير الخارجية المصرية للأمريكتين معالي السفير "حازم فهمي" نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية "أشرف منير" ووكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية الفنان "تامر عبد المنعم" رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.


كما حضر الإحتفالية سفير الأرجنتين جونسالو يوريولابيتيا وسفير جمهورية كوبا مانويل روبيدو دياس وسفير جمهورية الإكوادور دينيس توسكانو أموريس وسفير بنما أليخاندرو ميندوسا جانتس وسفير بيرو خوسيه غييرمو بيتانكورت والقائم بأعمال دولة بوليفيا المتعددة القوميات إدوين ريفيرو والقائم بأعمال جمهورية الدومينيكان آندي رودريجيس دوران ومستشار سفارة جمهورية كولومبيا أليخاندرو بوتيرو.


وتعد مصر المحطة الخامسة والأخيرة في الجولة الدبلوماسية للأم إفريقيا التي يقوم بها الدبلوماسي الفنزويلي الذي عقد إجتماعات لتعزيز التعاون مع سلطات جمهورية الكونغو وإثيوبيا ورواندا وأوغندا.


و تأسست العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية مصر العربية  في 15 نوفمبر 1950

اخبار تامر عبد المنعم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل سيمون بلويفار القضية الفلسطينية تامر عبد المنعم بصحبة إيفن جيل

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