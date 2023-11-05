لقطات رومانسية.. زوجة لاعب الأهلي السابق تحتفل بعيد زفافهما

احتفلت لويزا ماركيز، بعيد زواجها، من برونو سافيو، لاعب الأهلي السابق، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت لويزا ماركيز، صورة رومانسية رفقة زوجها، سافيو، وعلقت عليها: "احتفالا بمرور 6 سنوات على الزواج.. مبروك لينا يا حبيبي.. أنا أحبك كثيرا".

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.

وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.