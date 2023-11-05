زوجة نجم الأهلي تتغزل فى ابنتها : أميرتي الصغيرة

شاركت ياسمين أمل زوجة وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت ياسمين أمل برفقة ابنتها، فى أحدث ظهور لهما على منصات التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "أميرتي الصغيرة".

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، والتي ودعها على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة وقوية ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للدوري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر 2023.