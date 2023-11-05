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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مصطفى شوبير عقب تألقه أمام المقاولون العرب في الدوري

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

علق مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي، على فوز فريقه، على حساب المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر شوبير، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا له من أحداث المباراة، وعلق عليها "الحمد لله دائما وأبدا +3".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي نظيره نادى المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
 

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IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٠٠٠٨٤١

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