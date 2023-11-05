سفير فلسطين ببريطانيا: فشل واشنطن في أداء دور الوسيط النزيه بحرب غزة

انتقد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد، الولايات المتحدة لفشلها في أن تكون 'وسيطاً نزيهاً' في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال السفير الدكتور حسام زملط لشبكة سي بي إس بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: “نحتاج إلى رؤية الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط النزيه، وليس تبني الرواية الإسرائيلية”. 'كنا بحاجة إلى شخص بالغ في الغرفة وهو الولايات المتحدة - لسوء الحظ، لم نسمع ذلك، ولم نخرج ببيان مشترك'.

وأضاف زملط، الذي شغل أيضا منصب آخر سفير فلسطيني لدى الولايات المتحدة، إن لقاء بلينكن مع عباس كان متوترا.

وتابع زملط: 'لقد طالب رئيسنا بوقف فوري لإطلاق النار للهجوم الوحشي والقاتل الذي تشنه إسرائيل على مدنيينا وشعبنا. هذه ليست حربًا ضد حماس'.

وأضاف: 'من الواضح منذ بدايتها أنها حرب ضد شعبنا، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية'.

كما انتقد السفير الولايات المتحدة لرفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار واختيارها بدلاً من ذلك مصطلح 'وقفة إنسانية'.

وقال لمارغريت برينان من شبكة سي بي إس: 'هذا الحديث برمته، يا مارغريت، عن 'الهدنات الإنسانية' هو ببساطة أمر غير مسؤول'. 'وقفة الجرائم ضد الإنسانية - سنتوقف لمدة ست ساعات عن قتل أطفالنا، ثم نستأنف قتل الأطفال؟ أعني أن هذا لا يتوافق حتى مع القوانين الدولية'.

ورفض زملط الإدانة رسميًا لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعا بدلاً من ذلك الولايات المتحدة إلى 'تمكين دولة فلسطين التي ستكون قادرة على حماية شعبها'.

وقال زملط إنه لا يعتبر الصراع حربا، لأن 'الحرب لا تحدث بين المحتل والمحتل' و'تحدث فقط بين دولتين ذات سيادة'.

ونوه بأن الوضع في الضفة الغربية 'متقلب وخطير للغاية' وإنه يشعر بالقلق إزاء تصاعده إلى حرب إقليمية أوسع.

وحذر من أنه 'في كل دقيقة ننتظرها، هناك خطر انتشار المرض'.