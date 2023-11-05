جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعداده لشن هجوم على الجبهة الشمالية

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الجيش مستعد في أي لحظة للهجوم في الشمال.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته للفرقة 210 في شمال إسرائيل: “لقد حددنا هدفا لاستعادة وضع أمني أفضل بكثير على الحدود، ليس فقط في قطاع غزة”.

وتابع: “نحن مستعدون في أي لحظة للهجوم في الشمال.. نحن نتفهم أن ذلك يمكن أن يحدث، ونثق بكم في أن الدفاع هنا قوي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حزب الله اللبناني، إن قتل 3 أطفال مدنيين؛ هو تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف المسئول في حزب الله، لوكالة “رويترز” للأنباء، أن “إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها ضد المدنيين”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت باستشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، استهدف سيارة في محيط بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

وأوضحت الأنباء، أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصابت سيارة مدنية في بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع، لمركبة في مستوطنة يفتاح، على حدود إسرائيل مع لبنان.