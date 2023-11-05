بقرار مجلس الإدارة.. إعلامي: رحيل أوسوربو عن تدريب الزمالك

أعلن الإعلامي اسلام صادق انتهاء اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قبل قليل، والذي تم خلاله مناقشة عدة ملفات على رأسها ملف فريق الكرة بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "بشكل نهائي..رحيل خوان كارلوس أوسوربو عن تدريب الزمالك"

وتلقي الزمالك الهزيمة الثانية علي التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.