بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف تماما

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من العراق نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، "علينا توصيل هذه الشاحنات بطريقة مستدامة، والهدن تساعد على ذلك وتمكن وصول المساعدات إلى المحتاجين".

الهدن الإنسانية

وعن موقف بلاده من وقف إطلاق النار في غزة، قال إن الكل يرحب بالهدن الإنسانية، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار. وتابع: "الهدن الإنسانية تعزز ما نريد تحقيقه بما في ذلك تحرير الرهائن وإيصال المساعدات".

ولفت إلى أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، وأن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق، لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا.