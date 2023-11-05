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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث في الشئون الإسرائيلية: نتنياهو وحكومته يرغبان في الانتقام من الشعب الفلسطيني

نتنياهو
نتنياهو

قال سامر السنجلاوي الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لديهما رغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تكرار عبارة أنها حرب لا بد منها، ومحاولة تصوير أنها فرضت عليهم مجرد بروباجندا، وأي شخص مسئول وعاقل، عليه أن يتجه للسلام لا للحرب.

ولفت إلى أن إسرائيل جربت كل الوسائل العسكرية وكل الحروب الممكنة في جنوب لبنان، وفي غزة، هذه الحرب رقم 15 ضد قطاع جغرافي صغير.

7 أكتوبر أطاحت بنتنياهو

وأوضح أن نتنياهو تم تجربته تحت ضغط جماهيري كبير، وهو لم يأبه لمئات آلاف الإسرائيليين الذين كانوا ينزلون للشوارع يوميًا قبل 7 أكتوبر، وكشف أن تظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة لن ترجف له جفن، فالمحتجزون من أبناء الكيبوتسات، ليست قاعدته الانتخابية.

وأكد أن أحداث 7 أكتوبر أطاحت بنتنياهو سياسيا، لكنه يرى تأجيل التنفيذ، وكلما طالت الحرب تأجل حكم الإعدام سياسيًا، أما بالنسبة لتصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بالتهديد بإلقاء قنبلة نووية، ليس غريبًا، فهم بالفعل أسقطوا على غزة قنابل حجمها يفوق حجم قنبلة هيروشيما.

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